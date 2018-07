''Juro baixo pode conter inflação'' Além de tentar mostrar que a economia não está superaquecida, o documento "Economia Brasileira em Perspectiva", do Ministério da Fazenda, destaca que as taxas de juros estão em níveis historicamente baixos para a economia brasileira. "As taxas de juros, nominal e real, atingiram em 2009 o menor patamar da década, sinalizando que na economia brasileira é possível conciliar baixa taxa de juros com inflação sob controle", diz a Fazenda. Apesar de destacar que os juros estão em níveis baixos para o padrão brasileiro, o boletim destaca que a taxa de juros real no País é uma das maiores do mundo. E que o custo de rolagem da dívida pública está ficando mais caro desde outubro por conta das expectativas do mercado financeiro de elevação da Selic. Apesar disso, o ministério estima que este ano a despesa do setor público com juros vai cair de 5,4%, em 2009, para 4,86% do PIB.