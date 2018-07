Juro da zona do euro está muito baixo para Alemanha, diz Bundesbank

Falando em sessão do Bundesbank para o público, Weidmann observou que muitos poupadores na Alemanha ficaram irritados com as baixas taxas de juros, mas isso era necessário para apoiar o investimento e o consumo.

O BCE reduziu as taxas de juro para níveis recordes no mês passado, como parte de um pacote para avivar a economia da zona do euro, onde a inflação está bem abaixo da meta do banco central e há uma escassez de crédito para as empresas menores.

O presidente do BCE, Mario Draghi, disse a jornalistas na semana passada que o Conselho de Administração do banco -de que Weidmann é membro- foi "unânime no compromisso de também usar instrumentos não convencionais, caso seja necessário."

A economia alemã, a maior da Europa, tem superado outros países do bloco. Se o Bundesbank fosse autônomo, a Alemanha se beneficiaria de um juro mais alto, em vez de uma política monetária mais frouxa, disse Weidmann.

"Está claro que a política monetária, quando visto do ponto de vista alemão, é muito frouxa para a Alemanha", Weidmann disse a uma multidão neste sábado. "Se seguíssemos nossa própria política monetária, o que não o fizermos, ela seria diferente."

(Reportagem de Paul Carre)