Juro do financiamento estudantil é fixado em 3,4% O Conselho Monetário Nacional fixou em 3,4% a taxa efetiva de juros sobre os contratos do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies), celebrados a partir da data de hoje. A decisão foi tomada em reunião extraordinária do CMN e publicada hoje, no Diário Oficial da União.