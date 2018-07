Juro sobe com pressão da inflação

O mercado de juros reforçou ontem o sentimento de que o Banco Central tem argumentos para antecipar para março o processo de aperto na taxa Selic, influenciado pela nova deterioração das medianas de inflação na pesquisa Focus e a expectativa de que o IPCA-15 de fevereiro, que o IBGE informa hoje, virá salgado. No final dos negócios, o mercado repercutiu ainda declarações do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, sobre o nível dos depósitos compulsórios, e as impressões dos debates entre os economistas que participaram das reuniões com a diretoria do BC, ontem, em São Paulo. Com isso, os juros subiram, sobretudo, os de curto e médio prazos. A taxa para janeiro de 2011 subiu para 10,35%. Na Bovespa, predominou o ritmo lento dos negócios, que acompanhou o mau humor externo e a preocupação com o pacote para a área de saúde do presidente dos EUA, Barack Obama. O Ibovespa caiu 0,61%, aos 67.184,16 pontos. No câmbio doméstico, o dólar teve pequena alta, após 3 quedas, diante da continuada apreensão com a situação fiscal da Grécia, mas permaneceu no nível de R$ 1,80, considerado novo piso psicológico. A moeda no balcão subiu 0,22%, a R$ 1,8090.