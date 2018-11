Juros do Fies caem para 3,5% ao ano A taxa de juros do Fies caiu de 6,5% para 3,5% ao ano para o saldo devedor dos contratos antigos. O prazo para quitação da dívida, que era de duas vezes o período financiado do curso, agora é de três. Os candidatos também podem pedir ingresso no programa em qualquer época, desde que cumpram requisitos de renda e as instituições de ensino estejam cadastradas no MEC. O candidato poderá procurar a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil e solicitar o financiamento.