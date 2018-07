Juros recuam com dados da Fiesp

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) apurado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) em agosto colocou os juros futuros ontem em trajetória de queda, especialmente nos contratos de curto e médio prazos, que concentram a expectativa para a política monetária nos próximos meses. O recuo do Nuci da indústria paulista em agosto, para 80,1%, ante 81% em julho, no cálculo com ajuste sazonal, foi visto como um reforço ao cenário do Banco Central de recuperação gradual da atividade econômica. O vencimento mais líquido, de janeiro de 2011, encerrou a 10,15%. Nos EUA, as bolsas recuaram. O enfraquecimento da confiança do consumidor no país, apontada pelo índice da Conference Board, impôs cautela antes da bateria de dados do mercado de mão de obra que será divulgada nos próximos dias. O Dow Jones caiu 0,48% e o S&P 500 cedeu 0,22%. A Bovespa acompanhou o movimento em Nova York, mas o ganhos dos papéis de bancos limitaram as perdas a 0,13%. O dólar à vista teve alta leve, de 0,06%, para R$ 1,7930, em meio a fatores técnicos relacionados ao vencimento de contratos futuros amanhã.