Jurunas criam seu próprio internetês A língua dos jurunas só ganhou uma versão escrita em meados dos anos 90, mas já tem seu internetês. A adaptação foi feita pelos próprios indígenas, entusiastas do MSN, que têm acesso à web via rádio em aldeias do Parque do Xingu (MT). "De uma cultura oral, eles caíram de cabeça no digital", diz a linguista Cristina Fargetti, da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em Araraquara.