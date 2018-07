Justiça absolve PM que matou inocente no Rio

Na sentença do dia 12 de dezembro do ano passado, o juiz Murilo André Kieling Pereira, da 3ª Vara Criminal do Rio, afirmou que "qualquer policial teria a mesma ação que o agente, nas mesmas circunstâncias em que este se encontrava".

Segundo o magistrado, Albarello "foi motivado por um expressivo conjunto: o ínfimo espaço de tempo para reflexões; a pressão de uma operação policial, sob o dever específico de proteger seus companheiros; a razoável distância para o alvo e a forma da ferramenta empunhada similar a de uma arma de fogo".

Hélio Barreira Ribeiro, de 46 anos, foi atingido por um tiro de fuzil quando pregava uma lona no terraço de sua casa, no Andaraí. Ele estava no terraço de sua residência. O policial estava a aproximadamente 30 metros de distância, segundo laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, quando atirou contra a vítima. O fiscal de supermercado foi atingido no pulmão e no coração. O PM respondia ao processo em liberdade.