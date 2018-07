Justiça acata denúncia contra jovens que atiraram rojão O 3.º Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Estado do Rio recebeu nesta quinta-feira, 20, a denúncia do Ministério Público contra Fábio Raposo Barbosa e Caio Silva de Souza, acusados de ter acionado o rojão que atingiu o cinegrafista da TV Bandeirantes Santiago Andrade durante manifestação no centro do Rio em 6 fevereiro. Andrade morreu na semana passada.