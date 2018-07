Justiça aceita denúncia contra 8 por tragédia no RS O juiz Ulysses Fonseca Louzada, da 1.ª Vara Criminal de Santa Maria, acolheu nesta quarta-feira denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul e abriu processo criminal contra os quatro acusados pela tragédia da boate Kiss e outros quatro envolvidos posteriormente com o caso, por fraude processual e falso testemunho.