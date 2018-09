Justiça aceita denúncia contra acusado de matar Sendas A Justiça aceitou hoje a denúncia do Ministério Público contra o motorista Roberto Costa Júnior, acusado de matar o empresário Arthur Antônio Sendas, ex-dono da rede de supermercados Sendas. O juiz Wilson Marcelo Kozlowski Júnior, do 1º Tribunal do Júri da capital, considerou, entretanto, desnecessária a manutenção da custódia cautelar do réu e permitiu que ele responda em liberdade. Segundo o Tribunal de Justiça fluminense, Kozlowski entendeu "que os indícios de autoria estão presentes na denúncia, assim como a materialidade delitiva, configurada no auto do exame cadavérico". O MP acusou o motorista de agir consciente e voluntariamente ao atirar contra a vítima na entrada de serviço do apartamento dela, no Leblon, zona sul do Rio, no último dia 19. Ao se apresentar à polícia, Costa afirmou que o disparo foi acidental. Costa será interrogado pela Justiça no próxima dia 26, às 13 horas. No mesmo dia, devem ser colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação e de defesa.