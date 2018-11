Justiça aceita denúncia contra Cadu por morte de Glauco

A denúncia foi apresentada pelo MP na segunda-feira. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), ainda não foi marcada a primeira audiência do caso. O processo corre em segredo de Justiça.

Cadu confessou ter assassinado as vítimas dentro da chácara onde elas moravam. No mesmo local funcionava a Igreja Céu de Maria, da filosofia do Santo Daime, frequentada por Cadu. A participação de Felipe Iasi no crime continuará a ser investigada. O rapaz diz que foi sequestrado e obrigado a levar Cadu até a casa de Glauco.