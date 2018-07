Justiça aceita denúncia contra envolvidos na Máfia dos Fiscais

A juíza da 22ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda, Maria dos Anjos Garcia de Alcaraz da Fonseca, recebeu nesta quarta-feira, 3, a denúncia feita pelo Ministério Público contra 13 pessoas supostamente envolvidas na Máfia dos Fiscais. Elas são acusadas de formação de quadrilha e concussão. Desarticulado em julho, o esquema consistia na cobrança semanal de propina de camelôs na região do Brás. O pagamento era imposto aos ambulantes para que eles pudessem trabalhar em áreas não permitidas. Veja também: Justiça manda soltar suspeito de chefiar nova máfia dos fiscais STJ nega habeas a acusado de liderar Máfia dos Fiscais em SP MP de SP faz denúncia contra 13 da Máfia dos Fiscais Decretada prisão de 9 acusados de extorquir camelôs Camelôs de SP pedem a criação da CPI dos fiscais Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o início da instrução criminal está marcado para o próximo dia 26, quando serão ouvidas as testemunhas de acusação. Os acusados, entre eles ex-funcionários da Subprefeitura da Mooca, terão 10 dias para apresentar, por escrito, sua defesa. O prazo começa a contar no 1º dia útil após a publicação no Diário Oficial Eletrônico.