Justiça aceita denúncia contra oito na Operação Déjà Vu A Justiça Federal acatou denúncia do Ministério Público Federal (MPF) e abriu processo hoje contra oito envolvidos na Operação Déjà Vu, esquema desbaratado pela Polícia Federal (PF) no ano passado e que comprava e transferia agências franqueadas dos Correios mediante extorsão. Os acusados respondem ao processo em liberdade pelos crimes de extorsão, formação de quadrilha e corrupção ativa, entre outros. De acordo com as investigações, que duraram cerca de um ano, a quadrilha comprou pelo menos duas agências franqueadas mediante extorsão em duas cidades do interior do Estado de São Paulo. Sete dos oito envolvidos no processo, segundo a PF, faziam parte de um grupo liderado pelos empresários Alex Karpinscki e Antonio Luiz Vieira Loyola, donos de duas agências dos correios. De acordo com o MPF, os acusados extorquiam donos de agências com a ameaça de que, caso o estabelecimento não fosse vendido a determinada pessoa por R$ 100 mil, valor muito abaixo do de mercado, a agência seria descredenciada e as vítimas perderiam tudo.