Justiça aceita denúncia contra suspeito de matar inglesa O juiz da 1ª Vara Criminal de Goiânia, Jesseir Coelho de Alcântara, acatou hoje a denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) contra o goiano Mohammed D''Ali Carvalho dos Santos e seu amigo Cristiano Cardoso da Silva. Os dois foram responsabilizados pelo assassinato de Cara Marie Burke, de 17 anos, no dia 26 de julho. Depois de morta a facadas, a inglesa foi esquartejada dentro do apartamento em que morou com o goiano, no Setor Leste Universitário. O MPE acusou Cristiano de ocultação de cadáver, mas denunciou Mohammed D''Ali de homicídio qualificado - praticado por motivo fútil e utilizando-se de emboscada -, além de destruição, ocultação de cadáver e corrupção ativa. No momento em que foi preso, cinco dias após o crime, Mohammed ofereceu R$ 70 mil aos policiais para ficar em liberdade. Os dois acusados terão dez dias para se defenderem das acusações. Baseado nas investigações e provas colhidas pela policia goiana, o MPE acredita que Mohammed D''Ali matou a namorada porque ela não queria se casar. Com a união, o brasileiro conseguiria a cidadania inglesa, mas Burke ficou assustada ao descobrir que o rapaz estava envolvido com drogas.