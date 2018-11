Justiça aceita denúncia de pedofilia contra padre Dé

RIBEIRÃO PRETO

O juiz da 2.ª Vara Criminal de Franca (SP), Wagner Carvalho Lima, aceitou denúncia contra o padre José Afonso Dé, de 74 anos, suspeito de crimes de pedofilia contra jovens entre 12 e 16 anos que foram coroinhas da paróquia onde atuava.

Após o fechamento do inquérito policial, no dia 16, o promotor José Lourenço Alves ofereceu a denúncia à Justiça na terça-feira, pelos crimes de estupro de vulnerável (vítimas com menos de 14 anos) e violência sexual mediante fraude (maiores de 14 anos).

Dé afirma inocência e seu advogado Eduardo Palma disse que só se manifestaria quando recebesse a intimação oficial da Justiça, o que ainda não ocorreu. Após a intimação, ele terá dez dias para apresentar a defesa de Dé, por escrito. O padre não tem se manifestado desde a conclusão do inquérito.

O caso está sob segredo de Justiça e a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça confirmou a decisão de Lima, que não irá se manifestar. Condenado, o padre poderá pegar pena entre 6 e 20 anos, reduzida à metade por ele ter mais de 70 anos. Desde o início da investigação, padre Dé está afastado das atividades religiosas pelo bispo de Franca, Pedro Luiz Stringhini. Ele também será convocado pela CPI da Pedofilia, criada para combater crimes sexuais contra crianças e adolescentes.