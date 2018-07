Justiça adia audiência sobre tabaco A Justiça suspendeu duas audiências públicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) marcadas para hoje para discutir duas resoluções com medidas para apertar o cerco ao cigarro. A liminar foi concedida a pedido do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, que considerou inadequado o local escolhido: o auditório do prédio do Ministério da Saúde, no Rio, com 200 lugares.