Justiça adia greve de agentes penitenciários em Campo Grande

Agentes penitenciários do Presídio Federal de Campo Grande, montaram acampamento nesta quinta-feira, 4, em frente ao prédio da instituição, espalharam faixas e distribuíram cartazes sobre a greve que deveria ser iniciada nesta manhã. Entretanto, uma decisão da 2.ª Vara da Justiça Federal, obrigando a manutenção das atividades em todos os setores da penitenciária, inviabilizou o movimento que será deflagrado somente depois da meia-noite. O descumprimento da determinação é punido com multa diária de R$ 5 mil, contra o sindicato da categoria. O presidente da entidade, Yuri Mattos Carvalho, explicou que a justiça agiu considerando o dia de vistitas no presídio, que é nesta quinta. "A partir de amanhã, paralisaremos 50% dos 226 agentes. A outra metade ficará do lado de fora protestando, e não arredaremos pé até que nossas reivindicações sejam atendidas. Para tanto, montamos barracas e estamos preparados para levar o movimento até o final, inclusive com o apoio de outros sindicatos de trabalhadores no Mato Grosso do Sul". Eles não aceitam os termos da Medida Provisória 441, assinada dia 29 último pelo presidente da República, criando o quadro de carreira e cargos. "Uma das questões criada com a MP é o aumento na carga horária que era de 176 horas semanais e passou para 192. O excesso de horas é pago como gratificação e queremos isso incorporado no salário, não como está. É preciso também a reposição das perdas salários, atualmente calculada em R$ 400,00 por mês, para cada servido do presídio".