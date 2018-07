Justiça adia novamente julgamento de Gil Rugai

O juiz Emanuel Brandão Filho, do 5º Tribunal do Júri de São Paulo, retirou de pauta nesta sexta-feira o julgamento do estudante, que estava marcado para o próximo dia 26, a pedido da defesa do réu, que insistiu na realização de novo exame de DNA dos respingos de sangue encontrados na casa das vítimas, de acordo com o TJ-SP.

Em despacho divulgado na sexta-feira, o magistrado explica os motivos da decisão: "após a recente juntada de laudo complementar acerca do exame realizado no passado, a defesa insiste na realização de novo exame, motivo pelo qual, considerando-se a necessidade de um tempo razoável para preparação, realização do exame e elaboração do laudo, fica prejudicada, mais uma vez, a sessão de julgamento marcada, esta para o dia 26 de março".

Gil Rugai é acusado de dois homicídios, contra o pai e a namorada dele, e estelionatos continuados. Os crimes aconteceram no dia 28 de março de 2004, no interior da casa da família, na Rua Atibaia, no bairro de Perdizes, zona oeste da capital paulista. O julgamento estava previsto para começar no dia 12 de dezembro de 2011.