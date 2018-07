Justiça adia uso da força contra ocupantes da USP

A reitoria se comprometeu ainda a religar água, luz e internet no prédio. Já os estudantes deverão limpá-lo e consertar os eventuais danos causados. Por fim, a Reitoria concordou em não punir administrativamente os alunos que compareceram na audiência.

A ordem de reintegração de posse do prédio da reitoria havia sido dada pela juíza Simone Gomes Rodrigues Cassoretti, a mesma que conduziu a audiência de conciliação, ontem. Ela mandou os estudante saírem da Reitoria - o prazo acabaria ontem, às 17h. Agora, se eles não saírem até as 23h de segunda-feira, a juíza poderá ordenar a retirada forçada pela PM.

O aumento do prazo deve servir para os alunos convocarem uma nova assembleia. No centro da discussão está o convênio assinado pela USP com a PM e o poder do reitor, João Grandino Rodas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.