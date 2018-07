Justiça alemã mantém proibição do fumo na Baviera em vigor

A suprema corte alemã disse nesta terça-feira, 12, que decidiu manter a proibição ao fumo em locais públicos, negando os pedidos de dois donos de bar e um fumante contra a lei na Baviera. As leis contra o fumo em bares e restaurantes são determinadas individualmente em cada um dos 16 Estados da Alemanha. Uma onda de legislações antitabagistas atingiu o país - tradicionalmente um dos países ocidentais mais favoráveis ao tabaco - no ano passado. A lei da Baviera entrou em vigor no dia 1º de janeiro, banindo o fumo em bares, restaurantes e discotecas. Ao contrário de outros estados, a Baviera não permitiu que salas especiais fossem criados para os fumantes. A Corte Constitucional Federal disse que isso não violava a constituição. Embora o Estado tenha excluído as barracas de cerveja da proibição em março, até o fim desse ano, a corte decidiu que a exceção não é ilegal, porque temporária. A decisão veio depois que a mesma corte decidiu, em meses anteriores, que as proibições em outros Estados eram discriminatórias contra pequenos estabelecimentos, permitindo que apenas os grandes construíssem uma sala separada para fumantes.