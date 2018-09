Justiça amplia uso de cadastro do BC para identificar réu Os tribunais regionais federais aderiram na última sexta-feira ao convênio de cooperação institucional firmado entre o Conselho da Justiça Federal (CJF), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Banco Central do Brasil, que permite utilização de mecanismo de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). O convênio existe desde setembro de 2005. Segundo STJ, a adesão possibilitará maior agilidade na identificação, pelos juízes, de réus e pessoas que tenham dívidas a serem executadas na Justiça Federal. A consulta ao CCS permite a identificação das instituições financeiras com as quais o correntista ou o cliente, e seus representantes legais ou convencionais, mantêm relacionamento, facilitando a identificação de réus e executados da Justiça Federal.