Justiça anula decisão que proibia médicos de cobrar 'por fora'

Uma decisão da Justiça Federal do Distrito Federal anulou a proibição de médicos cobrarem valores adicionais dos pacientes que pagam planos de saúde. O juiz Antonio Corrêa, da 9.ª Vara, julgou que a Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça não tinha competência para interferir na relação entre médicos, pacientes e planos de saúde. A Advocacia-Geral da União adiantou que vai recorrer da decisão nos próximos dias.

Ao proibir a cobrança no último dia 9, a SDE tentava coibir a repetição de boicotes de médicos aos planos de saúde, como ocorreu no início do mês.

No dia 7 de maio, os médicos suspenderam por 24 horas o atendimento a pacientes que dispõem de planos de saúde. Em caso de descumprimento, a secretaria estabelecia multa diária de R$ 50 mil às entidades que representavam os médicos e organizaram o boicote.

Além de vetar a cobrança de tarifa adicional, a secretaria proibia as entidades médicas de divulgar valores de consultas e de usar artigos do Código de Ética Médico para punir os profissionais que não adotassem a tabela de remuneração proposta pela Associação Médica Brasileira (AMB). Impedia também a fixação de valores mínimos para os procedimentos médicos e a cobrança de taxas adicionais ao valor que os pacientes pagam às operadoras.

O juiz considerou que a SDE extrapolou suas funções. "O ato administrativo está viciado pelo abuso de poder, dada a ausência de competência para interferir nas relações dos médicos com seus pacientes ou com os planos de saúde que pretendem, mediante contrato de adesão, fazer com que trabalhem para os terceiros que solicitam os serviços de sua arte científica pelos valores que se propõem a pagar", afirmou o juiz na decisão.

A decisão da Justiça Federal atendeu ao pedido do Conselho Federal de Medicina (CFM). A entidade dizia que as operadoras de planos de saúde agem de forma desequilibrada na relação com os médicos. E alegava que as operadoras estabeleciam os valores das consultas e outros procedimentos sem fazer os reajustes devidos. Segundo o CFM, a AMB e a Federação Nacional dos Médicos (Fenam), as operações com planos de saúde cresceram 129% entre 2003 e 2009, enquanto o valor da consulta subiu 44% no mesmo período.