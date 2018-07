Justiça anula eleição de prefeito opositor O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela anulou ontem a eleição do opositor prefeito de Sucre, Jorge Barboza, alegando o não pagamento de impostos no valor de US$ 292. A corte também ordenou que o ex-prefeito governista Humberto Franka assuma o cargo até a convocação de novas eleições. Barboza foi eleito pela oposição nas eleições regionais de novembro de 2008 com 51,48% dos votos - mais de 6 pontos de vantagem sobre Franka.