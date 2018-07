Justiça anula liminar contra lei antifumo em SP O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Roberto Antonio Vallim Bellocchi, anulou na última sexta-feira uma liminar contra a lei antifumo no Estado que havia sido concedida em 24 de junho em favor da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo.