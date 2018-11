Justiça apura atuação de milícias em desapropriações O Ministério Público Federal (MPF) está investigando supostas milícias que estariam atuando em desapropriações para obras da EBX Construção do Porto do Açu, violando direitos humanos de agricultores em São João da Barra, no Rio de Janeiro. De acordo com as denúncias recebidas pelo MPF, cerca de 800 famílias que querem permanecer na região estão sofrendo diversas ameaças para deixar o local, com a presença ostensiva de policiais militares e seguranças. Além disso, moradores que já foram removidos não teriam recebido indenização e alguns despejos foram realizados sem a apresentação de ordem judicial.