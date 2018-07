Justiça argentina investiga transferências de jogadores de futebol ao exterior

O juiz federal argentino Norberto Oyarbide, que está investigando a suposta lavagem de dinheiro na transferência de jogadores que atuavam por clubes do país para equipes estrangeiras, solicitou ao governo informações sobre o pagamento de impostos nos passes de 444 jogadores.

Na lista enviada pelo magistrado à Administração Federal da Receita Pública (AFIP, na sigla em espanhol, o equivalente à Receita Federal brasileira), figuram nomes conhecidos, como Sergio Aguero, Javier Mascherano, Ever Banega, Martín Palermo, Diego Forlán, Martín De Michelis, Gabriel Heinze, Pablo Piatti e Pablo Zabaleta.

Oyarbide também está investigando a falsificação de passaportes, o que facilitaria as transferências desses jogadores no exterior, especialmente para clubes europeus.

Segundo a Telam, a agência de notícias estatal argentina, o magistrado teria elaborado a lista com base nesses dados.

Oyarbide analisará, agora, as informações do governo para determinar se os valores da AFIP correspondem aos dos impostos de transferência que deveriam ser recolhidos ao fisco do país, informou a agência de notícias Reuters.