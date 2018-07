Justiça autoriza aborto de feto com anomalia rara em GO A Justiça de Goiás autorizou o Hospital Materno-Infantil (HMI), de Goiânia, a realizar aborto em uma dona de casa grávida de uma criança portadora da Síndrome de Cantrell. Geralmente diagnosticada quando do nascimento da criança, a anomalia caracteriza-se por uma sequência de defeitos envolvendo o diafragma, a parede abdominal, o pericárdio, o coração e a região inferior do osso esterno - que se localiza na parte anterior do tórax. A decisão do juiz da 1ª Vara Criminal, Jesseir Coelho de Alcântara, ocorreu há dois dias.