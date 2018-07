Justiça autoriza libertação de sobrinho de Beira-Mar A Justiça do Rio de Janeiro autorizou hoje a libertação de Jean Júnior da Costa Oliveira, de 21 anos, sobrinho do traficante Fernandinho Beira-Mar preso na última quarta-feira sob acusação de integrar a quadrilha que assaltou um ônibus e manteve passageiros reféns na avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, na última terça-feira.