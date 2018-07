Justiça autoriza presença da Força Nacional de Segurança em Belo Monte

A presença da Força Nacional foi pedida pelo ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, segundo portaria no Diário Oficial da União. O Ministério da Justiça confirmou que o pedido é para evitar a paralisação da obra.

O prazo da permanência da Força de Segurança na região da usina pode ser prorrogado, se necessário, segundo a autorização no Diário Oficial.

Na semana passada, a obra em um dos canteiros da usina chegou a ficar paralisada por cerca de um dia depois que aproximadamente 60 índios, ribeirinhos e colonos ocuparam o local. Eles pediam esclarecimentos e cumprimento, pela Norte Energia, de ações relacionadas à construção da usina.

Representantes da Força Nacional chegaram a ir ao local, naquela ocasião, conforme informações da assessoria de imprensa da Norte Energia, na época.

Atualmente, as obras na usina estão funcionando normalmente, segundo informações do Consórcio Construtor Belo Monte, e não há integrantes da Força Nacional fixos no local.

A ocupação da semana passada foi apenas uma de muitas que aconteceram na região, desde que a hidrelétrica começou a ser construída. Outras manifestações e ocupações envolveram também trabalhadores da usina.

A hidrelétrica é um empreendimento da Norte Energia, empresa que tem entre os acionistas a Eletrobras, os fundos Petros e Funcef, Neoenergia, Cemig e Light. A expectativa é de que a usina entre em operação em 2015 e tenha cerca de 11 mil megawatts (MW) quando estiver totalmente concluída.

(Por Anna Flávia Rochas e Leonardo Goy)