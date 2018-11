Justiça autoriza quebra de sigilo telefônico de Verônica

Segundo o TJ-RJ, seis linhas telefônicas serão investigadas. O tribunal não informou mais detalhes sobre a escolha das linhas, apenas que foi "de acordo com a investigação policial". O juiz determinou que as operadoras informem, em 72 horas, o nome e o CPF dos titulares de cada um dos respectivos números, assim como as chamadas feitas e recebidas entre 1.º de setembro de 2010 e 18 de maio.

Verônica foi indiciada pelos crimes de homicídio e tentativa de ocultação de cadáver. O corpo do empresário Fábio Gabriel Rodrigues, de 33 anos, foi encontrado em um quarto do motel no dia 14. O caso está a cargo da 77ª Delegacia de Polícia (DP), de Icaraí.