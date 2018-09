Justiça autorizou 17 mil escutas telefônicas em agosto

Na Justiça Federal, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região realizou o maior número de escutas, 840. Com relação à Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) foi responsável por determinar 2.690 escutas, e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR), por 1.349. Os dados são do Sistema Nacional de Controle das Interceptações Telefônicas.

O estudo inclui o monitoramento de ligações feitas via internet. Em agosto, 750 telefones Voip foram monitorados no País - sendo 120 somente no Estado de São Paulo.

O monitoramento também abrange endereços eletrônicos. Em agosto, 320 endereços eletrônicos estavam sob monitoramento por decisão da Justiça, sendo a maior parte em São Paulo (87), Pernambuco (24), e Mato Grosso (23).