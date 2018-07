Justiça avalia organização de rodeio em Jaguariúna-SP

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A Organização do Jaguariúna Rodeo Festival 2010 - evento suspenso nesta segunda-feira, 3, por meio de uma liminar da Justiça devido a questões de segurança - informou nesta terça-feira que conseguiu anular parcialmente a liminar.

Dessa forma, enquanto a Justiça avalia ainda a possibilidade de realização do evento entre os dias 6 e 15 de maio, os organizadores não precisarão, por enquanto, devolver o dinheiro dos ingressos já vendidos e nem divulgar na mídia o cancelamento do evento.

O pedido de reconsideração dos dois itens foi aceito pela Justiça. A festa, no interior de São Paulo, foi proibida a pedido do Ministério Público Estadual para "prevenir eventuais danos à vida e à integridade física dos frequentadores" do evento.

No ano passado, quatro jovens morreram em um tumulto durante o rodeio. A organização do evento afirmou que espera realizar o Jaguariúna Rodeo Festival 2010 e que "está tomando todas as providências jurídicas cabíveis".