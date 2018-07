Justiça bloqueia pagamento de empresa de lixo em SP A Justiça determinou à Prefeitura de Sorocaba (SP) o bloqueio de R$ 1,09 milhão de créditos da empresa responsável pela coleta de lixo na cidade. De acordo com o juiz André Augusto Salvador Bezerra, da 42ª Vara Cível de São Paulo, a contratada Construtora Gomes Lourenço recebe regularmente a remuneração da prefeitura, mas não paga a fornecedora do serviço de destinação do lixo. O despacho, divulgado nesta quarta-feira, 17, foi dado em ação de cobrança movida pela empresa Proactiva Meio Ambiente, proprietária do aterro sanitário que recebe todo o lixo de Sorocaba - cerca de 500 toneladas por dia.