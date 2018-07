Justiça cancela liminar e nega acesso à redação

Carlos Lordelo, do Estadão.edu, e Paulo Saldaña, de O Estado de S. Paulo,

A Justiça suspendeu liminar e negou o acesso à redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para todos os candidatos que fizeram as provas em 2011. A decisão do Tribunal Regional Federal da 5.ª Região (TRF-5) saiu ontem, dia em que Aloizio Mercadante (PT) assumiu o Ministério da Educação (MEC), prometendo criar uma residência para estudantes de licenciatura.

O ministério recorreu da decisão da Justiça Federal no Ceará, que atendera a pedido do Ministério Público Federal para a concessão de vistas das provas. O recurso foi apresentado na sexta-feira ao presidente do TRF-5, Paulo Roberto de Oliveira Lima.

Na decisão, Lima diz "saltar aos olhos a mais aparente politização das questões relativas ao Enem". "Se, de um lado, o exame ainda não ostenta a qualidade operacional desejada, de outro não pode ser ignorado o descuido com que vem sendo judicialmente combatido."

O MEC sempre alegou não ter condições tecnológicas de permitir a consulta aos espelhos das provas de 2011. Na apelação, ressaltou que firmou em agost passado um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o MPF, no qual se compromete a dar vistas à redação apenas a partir do Enem 2012.

Assim que as notas do exame foram divulgadas, estudantes começaram a reclamar da correção da redação. Mais de 120 candidatos conseguiram acesso aos textos após ação judicial. Além de não permitir vistas da prova, o edital do Enem 2011 veta recurso de alteração da nota. Como o Estado revelou, o MEC mudou 130 notas - uma delas depois de decisão judicial.

Promessas. Em sua posse, ontem à noite, o novo titular do MEC, Aloizio Mercadante, falou dos programas em que deve investir na sua gestão. A "residência" dos professores deve ser sua peça central. "Só se forma o professor botando a mão na massa, na sala de aula", afirmou.

A intenção de Mercadante é que o estudante de licenciatura, antes de ser aprovado para dar aulas, passe um período em escolas públicas, como professor-assistente ou para dar apoio a alunos. Apesar de ainda incipiente, a ideia encantou secretários estaduais e municipais de Educação.

O novo ministro também quer ver os melhores professores das redes públicas dando aulas nas regiões e escolas com os piores índices de qualidade. A troca, afirmou, ajudaria a romper um ciclo vicioso em que os melhores professores recebem sempre as melhores escolas e alunos.

Essa mudança, no entanto, não é simples. Até hoje, nenhum Estado, município ou o governo federal encontrou uma fórmula para avaliar os professores. Qualquer forma de avaliação encontra resistência dos docentes.

Mercadante também anunciou duas propostas que recebeu praticamente prontas de Haddad: o Pronacampo, para melhorar a educação no campo, e a Alfabetização na Idade Certa, para crianças de até 8 anos. / COLABOROU LISANDRA PARAGUASSU