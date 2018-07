Justiça cassa liminar que prorrogava inscrições do Enem

Ontem, as inscrições para o Enem foram prorrogadas em todo o País até as 23h59 do próximo dia 28 por determinação do juiz Bruno Otero Ney da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro. De acordo com a Justiça Federal, o pedido foi feito pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que entendeu que o Inep não poderia ter exigido o CPF dos candidatos no ato da inscrição. No entendimento do MPF, os estudantes que fazem o exame estão na faixa etária média entre 15 e 17 anos e não têm obrigação legal de possuir o documento.