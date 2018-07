Justiça concede habeas-corpus a fundador da Gol O desembargador Edson Alfredo Smaniotto, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF), concedeu ontem habeas-corpus para o empresário Nenê Constantino, de 78 anos, fundador da companhia aérea Gol. Ele foi denunciado, junto com Vanderlei Batista Silva, João Alcides Miranda, João Marques dos Santos e Victor Bethônico Foresti, por acusação de ordenar o assassinato do líder comunitário Márcio Leonardo de Souza Brito, morto a tiros em 2001.