Justiça concede indenização por surto em navio

Com diarreia aguda, fadiga, febre, dores de cabeça e cólicas intestinais provocado por norovírus, um dos passageiros que apresentaram a ação teve de ser isolado em uma cabine. A decisão foi tomada pela equipe médica do navio, um dia após o embarque, e fez com que a turista não aproveitasse o restante do passeio.

O cruzeiro, de sete dias, foi realizado em março de 2010. Na decisão, a desembargadora Ana de Lourdes Coutinho Sila apontou que o mesmo navio enfrentou um surto de infecção pelo mesmo vírus quatro dias antes do início da viagem. Na ocasião, 348 pessoas foram atingidas - 310 hóspedes e 38 tripulantes.

"Em se tratando de um vírus cujo período de incubação é de 12 a 48 horas, e levando em conta que sua transmissão ocorre pela exposição da água ou comida com contaminação fecal, bem como com o contato com pessoas doentes e objetos mal higienizados, concluiu-se que a contaminação ocorreu em virtude da conduta falha da apelada em higienizar todas as suas instalações", ressalta a desembargadora.

A empresa Royal Caribbean afirma que foi isenta de responsabilidade na decisão em primeira instância e vai recorrer.

Morte. Uma mulher de 62 anos morreu na madrugada de ontem no transatlântico Grand Holiday, da Ibero Cruzeiros. O navio deixou Santos (SP) no domingo e aportou ontem no Rio. Suspeita-se que ela tenha sofrido um enfarte. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar o caso. / COLABOROU CLARISSA THOMÉ