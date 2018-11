Justiça concede prisão domiciliar a dono da Gol O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF) concedeu hoje prisão domiciliar ao empresário Nenê Constantino, dono da empresa aérea Gol. Réu em dois processos por homicídio, entre os quais o do líder comunitário Márcio Leonardo de Sousa Brito, morto a tiros em 2001, Constantino está com prisão preventiva decretada desde ontem. Ele é acusado pela Polícia Civil de ameaçar testemunhas e de obstrução à Justiça.