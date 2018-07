Justiça concede recuperação judicial para Unicastelo

A recuperação vale para os três campi da Unicastelo, em Fernandópolis, Descalvado e São Paulo, que somam 48 cursos, frequentados por nove mil alunos de graduação nessas cidades. De acordo com o advogado Sérgio Emerenciano, a situação não vai atrapalhar as atividades nos campi da universidade, cujo processo seletivo para o ano letivo, previsto para 6 de fevereiro, está mantido. Segundo ele, a concessão do regime de recuperação pela Justiça ocorre para manter a universidade em funcionamento sem prejuízo das atividades dos alunos. "Nos últimos anos, a universidade vem aumentando o número de cursos e melhorando a qualidade de ensino, conforme atestam as avaliações do Ministério da Educação. O plano serve para manter o funcionamento das unidades de ensino com a mesma qualidade", disse.

Segundo o advogado, as dívidas são fruto de uma sucessão do passivo trabalhista herdado pelo CTCE da antiga mantenedora. "Quando assumiu a universidade, no final de 2007, o CTCE não ficou com os ativos, mas acabou herdando o passivo trabalhista, ficando responsável por funcionários e professores. Ocorre que no decorrer dos anos, esse passivo se transformou numa avalanche de penhoras que davam um furo de R$ 800 mil por mês nas contas da universidade", explicou. "O CTCE não poderia conviver com isso e por isso se decidiu pelo plano para alinhar os credores", completou Emerenciano. Agora, a mantenedora tem prazo de 60 para apresentar o plano de recuperação a contar a partir do dia 9 de janeiro, data em que termina o recesso forense.