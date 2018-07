Justiça conclui que não houve estupro no 'BBB' A Rede Globo fez questão de anunciar ontem que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro encerrou o inquérito policial contra o modelo Daniel Echaniz, investigado por estupro no programa Big Brother Brasil 12. Para tanto, foi decisivo o depoimento de Monique, alvo do suposto estupro. Ela deixou a casa no domingo, por decisão do público, e reiterou que as carícias trocadas entre os dois foram consensuais.