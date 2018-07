Justiça condena 2 a 60 anos por morte de ex-ministro O Tribunal de Júri de Brasília condenou na madrugada desta sexta-feira, 13, dois réus acusados pelo assassinato do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral José Guilherme Villela, da mulher dele, Maria Carvalho, e da empregada do casal, Francisca Nascimento da Silva.