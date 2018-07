Justiça condena 3 pela morte do jogador William Morais A Justiça de Minas Gerais condenou a mais de 20 anos de prisão os três homens acusados de matar o meia-atacante do Corinthians William Morais em fevereiro deste ano. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), os três são acusados de praticar latrocínio (roubo seguido de morte). Ainda cabe recurso. O crime foi praticado contra o atleta em um sítio na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Na época, ele estava emprestado ao time do América-MG.