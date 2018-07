Justiça condena 3 por morte de economista da ONU

Os réus receberam a sentença na madrugada de hoje, no Fórum Ruy Barbosa. Os três foram condenados por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado, segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

A vítima, de 34 anos, se preparava para viajar à cidade de Petrolina (PE), na fronteira norte da Bahia, quando foi morta. Abelha trabalhava com o economista e foi flagrado por câmeras de circuito interno tentando fazer saques da conta da vítima em uma agência do Banco do Brasil (BB) no município de Lauro de Freitas.