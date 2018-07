Justiça condena 4 por abusos e divulgação de pedofilia

De acordo com a assessoria da Justiça Federal, os acusados produziam e transmitiam vídeos e fotos de pornografia infantil pela internet. Além disso, três teriam mantido relações sexuais com diversas crianças e adolescentes, com idades entre 9 e 16 anos, inclusive realizando fotos dos eventos. As investigações começaram a partir de comunicação do FBI, que teria identificado material pornográfico nos Estados Unidos enviado por um dos acusados. Ao ser preso, a polícia encontrou cerca de 500 mil arquivos de fotos e vídeos.

Na análise desse material, foi possível chegar aos outros acusados. De acordo com a Justiça Federal, eles acabaram confessando os crimes e colaboraram para a identificação de outros pedófilos, o que contribuiu para redução das penas. Três dos acusados estão presos desde o fim de 2009, enquanto o outro responde em liberdade por não haver provas de que manteve relações sexuais com as crianças e adolescentes. Todos têm possibilidade de recorrer da decisão judicial.