Justiça condena 6 por sequestro de recém-nascido no RJ Seis pessoas foram condenadas no Rio de Janeiro por participação no sequestro de uma criança recém-nascida. O crime aconteceu em abril de 2008. Luciana Leal, mãe da menor sequestrada, contou que o grupo prometeu a participação dela e de sua filha na gravação do programa "Mais Você", na "Rede Globo". No caminho para as supostas filmagens, Luciana foi entorpecida e amarrada com fitas adesivas, sendo abandonada na estrada do Pacheco, em Itaboraí. Pela decisão, os acusados deverão cumprir pena de oito anos de reclusão por sequestro e formação de quadrilha.