Justiça condena advogada suspeita de ligação com PCC

Luciano dos Santos Gonçalves, namorado da advogada, foi condenado a 18 anos de cadeia. A decisão é do juiz Wagner Carvalho Lima, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Franca. O advogado de defesa de Adriana, Rui Engracia Garcia, disse que não conhece ainda os fundamentos da sentença - de quarta-feira -, mas assim que for intimado pela Justiça irá recorrer. Adriana ainda responde a outras ações, por tentativa de roubo e associação para o tráfico. Ela, que ficou foragida por mais de um ano, está detida no presídio de Santana, em São Paulo.

Em janeiro de 2008, Adriana atraiu ao seu escritório um comerciante e participou do roubo de joias, avaliadas em cerca de R$ 120 mil. O namorado dela e outros dois comparsas participaram do crime. O comerciante foi ferido. Adriana foi suspensa pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 3 de março do ano passado, quando saiu o seu mandado de prisão.