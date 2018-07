Justiça condena empresas em Jirau a pagar R$5 mi por dano moral coletivo A 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho (RO) condenou as empresas Energia Sustentável do Brasil (ESB) e Construções e Comércio Camargo Corrêa a pagar 5 milhões de reais por dano moral coletivo, além de cumprir imediatamente 42 obrigações relativas à saúde e segurança no trabalho na usina hidrelétrica Jirau (RO), sob pena do pagamento de outras multas.