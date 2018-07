Justiça condena ex-policial por morte de adolescente

O condenado está preso desde a ocasião e deve agora ser transferido do Presídio Militar Romão Gomes, em São Paulo, para o presídio de Tremembé (SP). Ele foi condenado por homicídio duplamente qualificado e o advogado de defesa, Paulo Galhardo, já adiantou que ingressará com recurso no Tribunal Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), na tentativa de reverter a decisão.

O ex-policial foi considerado culpado por homicídio doloso, pois, a juíza Maria Isabel Cristina dos Santos considerou que ele teve a intenção de matar. O réu, que estava atuando como segurança na boate, alega que atirou em legítima defesa, porque estaria no meio de uma briga. Também não teria disparado para o alto e sem a intenção de acertar o adolescente que morreu alvejado com um tiro na cabeça.

Frieza

A tese de tiro acidental, porém, não convenceu e a condenação foi de 24 anos de detenção em regime fechado. Para o promotor Marcos Túlio Nicolino, ele teve a intenção de matar e não ofereceu condições de defesa à vítima. Na sentença a juíza considerou que o réu agiu com "frieza emocional e insensibilidade ao disparar para o alto contra pessoas aglomeradas e atingir um adolescente com um tiro no nariz".

Familiares da vítima acompanharam o julgamento e se disseram aliviadas com a pena, considerada exagerada pela defesa.