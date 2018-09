Justiça condena hospital no RS por troca de corpos O Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, foi condenado a pagar indenização total de R$ 45 mil, a ser dividida por três familiares de uma paciente que morreu e teve seu corpo trocado dentro da instituição. A decisão foi tomada pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em julgamento de apelação contra decisão de primeiro grau feita tanto pelos autores, inconformados com o valor inicial da indenização, de R$ 7,5 mil, quanto pelo réu, contrariado com a sentença.